Les Journées des Plantes au Domaine de Chantilly

Rendez-vous du 13 au 15 octobre 2017 au Domaine de Chantilly pour trois journées placées sous le signe des Journées des Plantes. Partagez l'art de cultiver votre jardin!

13, 14, 15 octobre 2017 L’Europe des jardiniers a rendez-vous au Domaine de Chantilly

Le rendez-vous incontournable de tous les jardiniers – débutants, confirmés, collectionneurs – avec l’élite des pépiniéristes européens.

Une manifestation dédiée aux plantes et aux jardins, unique en Europe, dans le cadre majestueux du parc du Domaine de Chantilly.

© Maxppp - fred Douchet

Depuis plus de 30 ans, l’événement de référence dans le monde du jardin, né à Courson et transmis à Chantilly en 2015. l L’excellence des pépiniéristes européens parmi les 250 exposants sélectionnés par les différents Comités de Sélection, selon les critères et les exigences de qualité définis par la Charte des Exposants. l La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunie en un seul lieu : des plantes de collection aux grands classiques, toute la diversité horticole réunie.

Des conseils de professionnels et des ateliers pratiques pour tous. Des conférences aussi bien pour les profanes que pour les amateurs éclairés. Des conférences aussi bien pour les profanes que pour les amateurs éclairés. Des animations pour les enfants.

En prévente sur le site internet du Domaine (www.domainedechantilly.com ) : Plein tarif 17 € Tarif réduit 10€

Sur place : Plein tarif 20 € Tarif réduit 12 €

Gratuit : parking consigne transport des plantes vers les parkings et les conférences.