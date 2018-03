A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA), l’abbaye de Belval sera justement le cadre pour valoriser la signature des savoir-faire historiques ancrés au cœur de nos cadres de vie, et pour les relier à des modes de production et d’expression nouveaux.

Les JEMA sont le temps d’un week-end, des rencontres et de la découverte et des liens entre les professionnels et le grand public, entre les territoires, les disciplines et les générations… A travers cela, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite valoriser la diversité des métiers des mains trop méconnus de nos jours.

Au cœur de cette nouvelle édition (12ème), un projet d’éducation artistique, culturelle et citoyenne autour de l’idée de futurs en transmission.

Quelle que soit leur nature, culturelle, sociale, économique, etc.,les liens créés par les métiers d’art sont au fondement de leur identité. C’est la transmission d’un savoir-faire entre un maître et son apprenti ; la rencontre d’un consomm’acteur et d’un professionnel autour de valeurs partagées ; le lien qui relie le citoyen à un patrimoine culturel immatériel et bien vivant, la relation de transparence et de proximité d’une entreprise non délocalisable avec son territoire…

Profitez de cette manifestation pour découvrir l'Abbaye de Belval à Troisvaux, un lieu autrefois discret, qui s'ouvre au public aux travers de nombreuses manifestations musicale, touristiques, culturelles...

les JEMA dans le Cloître - Abbaye de Belval

Les JEMA à l'Abbaye de Belval - Abbaye de Belval

LES JEMA 2018 à l'abbaye :

6, 7 et 8 AVRIL 2018,

Tout public, Entrée Gratuite dans le cloître de l’Abbaye

Restauration sur place

Vendredi : 14h / 18h

Samedi : 10h / 18h - Dimanche : 10h / 18h