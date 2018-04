Chaque année, la Fondation de France récompense les projets les plus innovants, exemplaires et inspirants, soutenus dans le cadre de ses programmes ou par des Fondations sous égides. En Nord-Pas de Calais 4 projets sont en lice.

Les Lauriers 2018, de la Fondation de France .

Cette opération est menée à la fois dans les régions et au plan national avec des remises de trophées organisées dans les régions. Certains lauréats régionaux sont sélectionnés pour participer à la sélection nationale.

Dans la région Hauts-de-France, la Fondation de France Nord décernera, le 1er juin prochain, 5 trophées, 4 pour des initiatives du NPDC, 1 pour une initiative picarde.

Le Nord de la France est marqué par une forte tradition philanthropique et associative. Notre fondation régionale couvre le Nord (59), le Pas-de-Calais (62), la Somme (80), l’Aisne (02) et les Ardennes (08). Son siège est situé à Tourcoing, pour se trouver au plus proche des associations que nous soutenons, des donateurs qui nous font confiance et de tous ceux qui souhaitent développer des actions d’intérêt général.

Une région de contrastes

Le Nord Pas-de-Calais est une des régions les plus urbanisées de France. Marquée dans son histoire par l’industrie du charbon et de la métallurgie, elle s’engage aujourd’hui dans la Troisième révolution industrielle en associant le développement des énergies renouvelables aux nouvelles technologies. Elle est une des régions les plus jeunes de France, et présente un des taux de chômage les plus élevés.

Voici les 4 initiatives en Nord-Pas de Calais :

- La Maison des Echanges de l’Artois à Bruay qui développe, à l’initiative de 3 mamans, un réseau d’échanges de savoirs, de services, de biens.. qui favorise le lien social et s’appuie sur les compétences et le potentiel de chacun. Un projet qui ne cesse de se développer, qui a reçu le label d’innovation sociale du Département du PdC et pourrait s’essaimer sur d’autres territoires.

- La Chambre Mortuaire du CHRU de Lille qui accompagne les professionnels dans l’accueil des familles endeuillées par un temps de supervision animé par un psychologue qui leur permet d’exprimer leurs difficultés, gérer leurs émotions, trouver des pistes collectivement et ainsi accompagner au mieux les familles. Les résultats sont tangibles notamment sur la baisse de l’absentéisme des professionnels concernés.

- Le Comité d’Ethique Gérontologique du Valenciennois qui permet aux professionnels et bénévoles intervenant au domicile et dans les établissements médico-sociaux, d’échanger sur le respect de la liberté de choix des personnes âgées jusqu’à la fin de leur vie en s’appuyant sur des situations concrètes. Un projet qui étendra son territoire d’intervention sur le Denaisis et l’Amandinois vu son impact sur les pratiques.

- Le Collège Miriam Makeba sur le quartier de Lille Moulins qui a misé sur l’art et développe une pédagogie qui permet de verbaliser les émotions et développer le sens critique. Leur projet s’adresse essentiellement aux élèves de 6ème pour développer le langage sous toutes ses formes : écrit, parlé, langage artistique, scientifique, numérique… Une nouvelle approche qui valorise les petites réussites comme autant de pas vers de plus grands succès.

Vous pouvez soutenir l'un de ces 4 projets en allant sur le site de la Fondation de France Nord ICI