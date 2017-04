Les lumières de Dufy

A Avignon, le musée Angladon ouvre de nouvelles salles pour une exposition exceptionnelle.

« La légèreté de Raoul Dufy » sous ce titre que Lauren Laz présente 52 œuvres de Raoul Dufy qui couvrent 40 années de créations et d’éclectisme. Parmi les thèmes de prédilection: les paysages urbains, les baigneuses, les intérieurs et une prédilection pour la musique et les musiciens.

ANGLADON_DUFY_WEB Partager le son sur : Copier

« La légèreté de Raoul Dufy » jusqu’au 27 aout, du mardi au dimanche de 13H à 18H, musée Angladon Avignon.