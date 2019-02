Les Makers envahissent le Tripostal à Lille, mais c'est quoi ?

Les 1er, 2 et 3 mars les Makers envahissent le Tripostal à Lille : Les MAKERS ? C’est quoi donc ? C’est le but de Rêver, d’innover, de partager, d’apprendre, et de faire soi-même …dans des ateliers de science, de récup, de bricolage, et tous ensemble avec des pros .

Cette 3ème édition Lilloise voit les choses en grand au Tripostal à Lille qui s’apprête à revivre 3 jours d’effervescence… Après le succès de l’édition 2018 partagé par près de 11 000 visiteurs et des centaines de pros, Maker Faire Lille annonce son retour du 1er au 3 mars. Faites le vous aussi !

Le festival de l’innovation et de la créativité

Née aux Etats-Unis en 2006 dans la Silicon Valley, Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et un événement de référence pour l’innovation. Totalement unique, ce concept regroupe stands de démonstration, ateliers de découverte, spectacles et conférences autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Maker.

Aujourd’hui, plus de 200 éditions réunissent dans 38 pays des communautés de passionnés, professionnels ou amateurs, qui partagent l’envie de créer, fabriquer et apprendre les uns des autres.

Le Tripostal s’apprête à revivre le Maker Faire Lille du 1er au 3 mars.

La nouvelle édition prépare d’ores et déjà une programmation exceptionnelle : plus de 400 makers, le retour de l’atelier géant (encore plus grand), des démonstrations insolites…

Adultes, enfants, étudiants, gamers, bricoleurs… à vos agendas ! Le premier week-end de mars, c’est un embarquement immédiat vers le futur.

Voici quelques éléments de programmation de cette nouvelle édition :

Rêver, innover, partager, apprendre, faire…

Habitat durable, Low Tech, recyclage, mode responsable, aérospatial et même pâtisserie, les 400 Makers réinventent le monde dans tous les domaines.

L’expérimentation est au coeur de la programmation : un hyper atelier, une zone dédiée aux moins de 12 ans, une cage à drones de 300m2 plongée dans le noir, une piste de Nerby Derby …

Une exposition Low Tech sera présente également : Partout dans le monde, des innovations techniques simples, accessibles et durables sont développées à échelle locale pour répondre à des problématiques vitales, économiques ou environnementales. Ces solutions, ce sont les Low Tech, par opposition aux High Tech. Potentiellement utiles à des millions de personnes, elles nous interrogent sur nos modes vie et méritent d’être partagées. Sur 200 m2, la cuisine, la salle de bains, le salon, la terrasse … toutes les pièces de nos intérieurs sont mises en situation pour diffuser au plus grand nombre ces technologies simples, à la portée de tous et surtout plus durables. Ainsi, le public découvrira une douche à eau recyclable, des toilettes sèches, un bio digesteur qui recycle nos déchets en gaz de cuisson ou encore une éolienne.

- Ateliers Leroy Merlin

L’exposition LOW-TECH sur l’habitat durable/ L’aérospatial s’invite sur Maker Faire avec OpenSpace makers/ Junior Makers Place: pour tout traduire : INFOS ICI

et infos résa : lille.makerfaire.com/billetterie