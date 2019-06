Les Masters de Pétanque à Châteaurenard

Après un tour de chauffe à Nevers, les Masters de Pétanque arrivent dans les Bouches-du-Rhône, à Châteaurenard les 19 et 20 juin. Découvrez le programme et les principaux temps forts de ces journées de compétition et d'animations.

Mercredi 19 juin

9h : animations et initiations

Compétition de pré-sélection réservée aux écoles et associations de la Ville de Châteaurenard. Quatre équipes décrocheront leurs places pour participer aux Masters jeunes - sur invitation

10h : sélection de l'équipe locale, les trois joueurs châteaurenardais qui vont se confronter aux champions des Masters de Pétanque.

13h30 : compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan Rocher

18h30 : tournoi gentleman

Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque - sur invitation

Masters de Pétanque à Châteaurenard 2018 - Quarterback - DR

20h : présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 20 juin - Masters de Pétanque

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h : finale