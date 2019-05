Les Masters de pétanque à Nevers

Avec France Bleu Auxerre, en 2019, Vézelay accueille la Saint-Vincent tournante

Pendant un an, vignerons et habitants de Vézelay ont préparé cette fête et c’est quelques 40.000 visiteurs qui découvriront ce magnifique village de l'Yonne. France Bleu Auxerre sera présent et en direct de la Saint-Vincent tournante avec plus de 12 heures de radio en direct.