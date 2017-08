Les Médiévales de Bouliac, 19ème édition.

A portée de canon de Bordeaux, Les Médiévales fêtent leur 19ème anniversaire ! Un événement à vivre en direct samedi 9 septembre sur France Bleu Gironde.

Cette année, le thème des Médiévales, Aliénor d’Aquitaine et les troubadours.

Le programme :

Vendredi 8 septembre : 20h00 Grand banquet-spectacle - Salle des fêtes de Bouliac, manipulations et jongleries de feu à la fin du repas

Samedi 9 septembre :

12h00 Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval

Dans l'après-midi : spectacles de chevalerie et de fauconnerie, démonstrations de combats et de manoeuvres, saynètes, jongle et danse, déambulations d'échassiers, musique

en nocturne : 19h30 Restauration et animations à la Taverne de Poton avec les Producteurs de Pays, 21h00 Bal trad-médiéval sur le parvis de l’église

22h00 Spectacle de feu dans le grand pré - "Gargouilles" par la compagnie Moriquendi

Médiévales de Bouliac - G. Lallemant

Dimanche 10 septembre :

11h00 Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval

A partir de14h00 Début des animations : Spectacles de chevalerie et de fauconnerie, démonstrations de combat et de manoeuvres, théâtre, jongle et danse, déambulations d'échassiers, musique

Médiévales de Bouliac - G. Lallemant

_*France Bleu Gironde vous propose de vous faire vivre en direct ces Médiévales de Bouliac, le samedi de 16h à 19h, les temps forts de l'évènement, en compagnie de Philippe Vigier.

_