Les Médiévales de Levie

Du 7 au 9 juin, l’Alta Rocca remonte le temps et se met à l’heure moyenâgeuse !

Les Médiévales, qui se déroulent pour la 9e année consécutive à Levie, sont désormais ancrées dans la vie culturelle et festive locale.

C’est un événement qui attire chaque année nombre de visiteurs et participe à la valorisation et à l’attractivité de notre territoire. Spectacles, ateliers, conférences ou expositions permettent de découvrir une période de l’Histoire et son patrimoine sous un angle ludique. L’Alta Rocca possède un riche héritage de l’époque médiévale : églises romanes, ruines de châteaux, toponymie, légendes…

Le marché des artisans corses offre également une belle occasion de mettre en avant nos traditions et savoir-faire, et fédère les énergies des acteurs locaux.