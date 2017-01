Les meilleures galettes de la Sarthe 2017

Le concours des meilleures galettes de la Sarthe s'est tenu ce jeudi. Une quarantaine de boulangers concouraient dans trois catégories : la meilleure galette frangipane, la meilleure galette briochée, et la galette la plus originale.

Cette année, Thierry Boivin de la boulangerie Tartines et Gourmandise à Malicorne-sur-Sarthe a réalisé la galette la plus originale, Dominique Froger de la boulangerie La Guérande à Ruaudin obtient le prix de la meilleure galette briochée et Julien Gautier qui tient la boulangerie l'Art du Pain au Mans l'emporte, lui, dans la catégorie galette frangipane.

Dominique Froger, Julien Gauthier et Thierry Boivin obtiennent le prix de la meilleure galette dans trois catégories différentes. © Radio France - Maïwenn Lamy

Classement :

Frangipane

Julien Gautier, boulangerie l'Art du Pain, au Mans Thierry Gaugain, à Précigné Hubert Tollet à Sargé-lès-le-Mans

Briochée

Dominique Froger, à Ruaudin Guillaume Livet, au Mans Steave Dalivous, à Chaufour-Notre-Dame

La plus originale