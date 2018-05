Les 19 et 20 mai 2018, c'est la 23e édition des Monts de La Balle, festival de spectacles de rue à Verrières-en-Forez.

Une dizaine de spectacles font battre le coeur des rues de Verrières-en-Forez dans la programmation IN. Performances théâtrales et circassiennes durant deux jours. Mais un bon festival ne serait rien sans une programmation OFF. Les Monts de la Balle ne sont pas en reste. Une quinzaine de compagnies se succèdent, représentant les artistes et les créations émergents et soutenus par le festival.

La création ne s'arrête pas aux spectacles. Les Monts de La Balle propose aussi un marché de créateurs. Cette année, 22 participants vous proposent des bijoux, des instruments de musiques du monde, des sculptures sur métal, des articles textiles ou encore de la maroquinerie. Entre autres.

Les Monts de la Balle ouvrent le samedi 19 mai de 14h à minuit et le dimanche 20 de 10h à minuit.