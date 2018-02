Après leur Noêl à Miami, les Chevaliers du Fiel reviennent avec leur nouveau film Les Municipaux, ces héros, en salle le 18 avril en Occitanie et le 25 avril dans toute la France.

Eric Carrière et Francis Ginibre reviennent pour une nouvelle comédie au cinéma le 18 avril en Occitanie et le 25 avril dans toute la France !

Un film de et avec Eric Carrière et Francis Ginibre

L'histoire

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !

À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

La bande annonce

