Chaque année rock, jazz, funk, musique classique, chanson française, groupes insulaires, internationaux, artistes émergents et confirmés se côtoient le temps d’un festival éclectique et familial.

Le festival musical de Pietrosella

Cette année, les Musicales évoluent et deviennent nomades ! En effet l’association a décidé de tirer profit et de valoriser son terrain de jeu, la commune de Pietrosella pour aussi, magnifier sa programmation et ses artistes. Deux des quatre soirées du festival seront délocalisées dans des lieux chers à la commune de Pietrosella, en lien avec l’identité des artistes qui s’y produisent et qui sublimeront leur prestation. Les Musicales d’Isolella 2019 promettent une expérience inédite, en totale immersion pour les spectateurs.

PROGRAMME 2019 :