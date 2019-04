Nantes, France

Une série documentaire, en 10 épisodes, sur les "abrutis" les plus célèbres du cinéma !

De l’étourdi au malchanceux, du vrai con au benêt sympathique, il faut de tout pour faire un monde ! Mais, me direz-vous, que faire quand les pires catastrophes sont au rendez-vous ? Parce que, mine de rien, ce sont des nigauds de compétition, pas des petits joueurs, et les retombées sont redoutables sur leur environnement !

Bourvil, alias Augustin Bouvier ,dans la Grande Vadrouille © Getty - Valoria FilmsSunset BoulevardCorbis

Entre les maladresses et les gaffes, la plupart du temps involontaires, les experts psychanalystes s’associent pour dresser des portraits de ces personnages et tentent de comprendre leur psychologie, leur manière de procéder et surtout, déterminer les raisons qui font que tout foire.

Pierre Richard dans La Chèvre © Getty - Jacky COOLEN Gamma-Rapho

"Les Nigauds au Cinéma", une série à retrouver du lundi au vendredi à 17h10, sur France Bleu Loire Océan