Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild du 8 Juillet au 27 Août 2019 à St Jean Cap Ferrat avec France Bleu Azur

la Villa Ephrussi ouvre ses portes à la nuit tombée. Les lundis et mardis du 8 juillet au 27 août, des milliers de bougies vont envelopper les jardins de la Villa

Ces nocturnes vont vous donner l’occasion de visiter la Villa et ses jardins de 19h30 à minuit

tout en découvrant des oeuvres de qualité ; danses et concertos.

Cette année une belle nouveauté

« Les Lucioles de la Villa » présentera, au milieu des bassins, deux danseuses du ballet de Nice qui interpréteront des chorégraphies vêtues de robes illuminées

Au milieu des jardins, un bar à vins et Champagne éphémère sera ouvert toute la nuit.

Le restaurant de la villa sera ouvert à cette occasion et proposera de déguster, dans le jardin de Sèvres et dans sa célèbre salle à manger face à la baie de Villefranche, des assiettes estivales et de saison.

