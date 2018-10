"Les nuits de la pleine lune" est un festival qui propose des balades théâtralisées nocturnes au sein de monuments historiques de Normandie : les 25, 26 et 28 octobre au château des Ravalet de Cherbourg-en-Cotentin et les 31 octobre, 1 et 2 novembre 2018 au château de Saint-Pierre-Église.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Les nuits de la pleine lune sont des soirées théâtralisées où les châteaux et leurs parcs sont mis en lumière et servent de décors au conte écrit et mis en scène par les membres de l’association A fleur de mot. 14 comédiens interprèteront le spectacle nommé "Éternelle destinée". A la lumière des lanternes, petits et grands découvriront l’histoire de la souveraine Elvira dont le règne repose sur une terrible malédiction.

Les nuits de la pleine lune 2018 en pratique :

Château des Ravalet : jeudi 25, vendredi 26 et dimanche 28 octobre.

: jeudi 25, vendredi 26 et dimanche 28 octobre. Château de St Pierre Église : mercredi 31 octobre, jeudi 1er et vendredi 2 novembre.

Les spectacles "son et lumière" durent 2h00 et débutent à 20h00. Le public est accueilli dans l’enceinte du château à partir de 19h30. A la fin de la représentation, comédiens et spectateurs partagent une soupe d'automne et un dessert dans une salle attenante au château.

Prévoir des chaussures de marche, des torches ou lampes de poche et des vêtements chauds.

Billetterie sur place à partir de 19h30. Début du spectacle 20h00.

Tarifs : adulte : 14€ / enfant : 7€ enfant jusqu'à 12 ans et gratuit jusqu'à 3 ans. Soupe chaude et dessert à la fin de la représentation compris.

Renseignements et réservations : 06 10 68 67 63