Les nuits des étoiles à Saint-Julien-Chapteuil du 2 au 4 août 2019

A l'occasion de la nuit des étoiles, l'observatoire astronomique du Betz de Saint-Julien-Chapteuil ouvre gratuitement ses portes et propose de nombreuses animations autour des étoiles et de l'espace ce weekend!

Du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019 de 19 h à 23 h 59.

A partir de 19 h, animations, expositions, maquettes, conférences. Dès la tombée de la nuit, observation du ciel étoilé à l'aide de télescope.

Prévoir une tenue chaude.

Événement national incontournable de l'été organisé par l'Association française d'astronomie, les nuits des étoiles auront lieu à l'observatoire du Betz, commune de Saint-Julien-Chapteuil, avec le groupe Orion astronomie du Velay, les 2, 3 et 4 août. Ateliers, conférences et observations sont au programme de la soirée qui débute à 19 heures précises. Le thème de cette année est « Mars la petite sœur de la Terre ». La planète Mars est en « opposition », c'est-à-dire au plus près de la Terre, et favorable à l'observation. À 22 heures, coucher de Vénus sous le regard de Jupiter, Saturne et Mars. Sans oublier les traditionnelles étoiles filantes, notamment les Perséides. Cette soirée est gratuite, sans réservation. Pensez à prendre un vêtement chaud pour la nuit et des jumelles si vous en avez. Une carte du ciel sera offerte pour vous aider.

