Les Nuits [inattendues] Del Catet : France Bleu Hérault partenaire

Jacques Weber, Jean-Claude Carrière, Anthony Joseph, Cie Rasposo, François Salque, Samuel Strouk, Jean-Marie Besset et bien d'autres surprises...

Jean Moulin, Evangile

En juin 1940, les Allemands déferlent sur la France, pourchassant une armée française en déroute. Parmi des routes encombrées d’une population terrorisée qui abandonne tout pour fuir vers le sud.

Du 20 au 25 juillet 2017 à 21h30 (relâche le 23 juillet)

Du swing chez les romantiques

Du grand romantisme au jazz, en passant par le jazz manouche, la création et le tango argentin, Schumann, Tchaïkovsky, Stéphane Grapelli, Django Reinhardt, Samuel Strouk, Piazzola... et autres surprises. Le Quatuor, composé spécialement pour l'occasion par la Belle Saison, est emmené par le grand violoncelliste François Salque.

Le 23 juillet 2017 à 21h30

La dévorée

Dans La DévOrée, Marie Molliens revendique d’être LA femme de cirque : vulnérable, lointaine et si proche, féminité exposée, attirante et inaccessible. Ce spectacle tient-il à la fois de la tauromachie, du tango, de la chasse à courre. On y évoque Achille et l’impitoyable reine des Amazones Penthésilée. Et les performances au trapèze, au fil de fer, au cerceau, les portées acrobatiques, tout, sous une pluie de paillettes et de notes, prend une nouvelle résonance.

Le 26 juillet 2017 - 20H, les 27 et 29 juillet 2017 - 21H30.

Jacques Weber lit "Le roman de Monsieur Molière"

Sur Molière et son œuvre, les biographies et ouvrages critiques ne manquent pas… Un livre pourtant se détache aux yeux de Jacques Weber, un livre généreux et puissant, rigolard et grave, celui d’un étranger, un russe : Le Roman de monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov. Une biographie de Molière à dévorer.

Le 26 juillet 2017 – 22h

Anthony Joseph

Le 28 juillet 2017 – 21h30

Lectures

Jean-Claude Carrière "Confidences". Jean-Claude Carrière livrera ses "Confidences" sur sa carrière, jalonnée de nombreuses et passionnantes rencontres : J. Tati, L. Bunuel, L. Malle, P. Etaix...

Jeudi 20 juillet à 19h

Sur toute la durée du Festival à partir de 19h, retrouvez des lectures, conférences et rencontres surprises autour de la Guinguette del Catet. Le Chapiteau Gourmand, le Colibri, Sagne traiteur et Carless café vous accueillent tous les soirs du Festival. Ouverture du Domaine de Ravanès dès 18h30 du 20 au 29 juillet.

