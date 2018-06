Si vous étiez à Laval ce samedi matin, impossible de les rater ! Les 31 radeaux de l'OFNIJEC "Objets Flottants Non Identifiés de la Jeune Chambre" ont défilé dans les rues de la ville. Ils ont fait une halte square de Boston avant de prendre la direction de Saint-Jean sur Mayenne pour la mise à l'eau. La célèbre course fête cette année sa trentième édition. Plus de 300 participants se sont inscrits. La trentaine de radeaux construits et conduits par des équipes d'entreprises mayennaises descendront demain la Mayenne, à partir de 9 heures, de Saint Jean sur Mayenne à Laval. L'arrivée est prévue à 16h30. Chaque année l’événement attire près de 15 000 spectateurs.