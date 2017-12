Gagnez vos invitations pour assister à l’enregistrement du Grand Chevalier Show des Chevaliers du Fiel à Grenoble !

Ce mercredi 16 mars à 11 h, gagnez vos invitations pour assister à l’enregistrement du Grand Chevalier Show des Chevaliers du Fiel. Eric Carrière et Francis Ginibre poursuivent leur tour de France des France Bleu et font escale à Grenoble le samedi 26 mars entre 11h et 13h.