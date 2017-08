Les plus beaux voiliers du monde au Havre pour les 500 ans - Arrivée de la RDV2017 Tall Ships Regatta

Du 31 août au 3 septembre 2017, Les Grandes Voiles du Havre ce sont les plus beaux voiliers du monde qui s'installent sur les quais. Au cœur de la ville, venez les admirer, les visiter et participer à quatre journées de fête avec leurs équipages.

Un été au Havre : de mai à novembre 2017, la ville fête ses 500 ans. Evénements, expositions, mettent en valeur toutes les facettes du Havre : l'architecture, la culture et bien sûr le monde maritime.

Le Havre est cette année le port d'arrivée de la dernière étape de la RDV2017 Tall Ships Regatta, la course qui regroupe les plus grands et beaux voiliers écoles du monde. Partis en avril de Grande-Bretagne, ils arriveront au Havre après une course double transatlantique de 7 000 miles nautiques.

Les grandes voiles du Havre

Du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre, une trentaine de voiliers, les plus beaux du monde, seront rassemblés en plein cœur de la ville, amarrés aux quais des bassins Paul Vatine et de l'Eure. Ces voiliers mesurent de 14 à 113 mètres de long, viennent d’une douzaine de pays dont le Brésil et la Russie.

Parmi les grands noms des voiliers qui seront présents :

Kruzenshtern, Quatre-mâts barque russe de 114,5 m

Mir : trois-mâts carré russe de 108 m

Cisne Branco : trois-mâts carré brésilien de 88 m

Santa Maria Manuela : quatre-mâts goélette portugais de 68 m

Alexander von Humboldt II : trois-mâts barque allemand de 62 m

Belem : trois-mâts barque français de 58 m

Etoile : goélette à Hunier français de 37m, voiliers des forces navales françaises libres

Marie-Fernand : le voilier patrimonial du Havre

Mais bien d'autres encore : liste complète ci-dessous. Des invités exceptionnels les accompagneront : la frégate multimissions Aquitaine, de la Marine Nationale et la flotte complète des Pen Duick. Vous pourrez visiter seize d'entre eux : les voiliers de Classe A (les plus grands) et Blue Clipper, Etoile et Atyla ainsi que la frégate multimissions Aquitaine (visite partielle du bâtiment). Les visites seront gratuites et auront lieu de 10h à 17h (sauf indication contraire).

Quatre jours de fête seront organisés pour les équipages, les Havrais et les visiteurs.

1200 membres d'équipages : marins aguerris et matelots débutants pour lesquels Le Havre a préparé un programme d'animation spécifiques : dîners, animations dans la ville et sur les bassins, visites de la ville etc. Vous pourrez les voir lors du défilé des équipages autour du bassin Paul Vatine et la remise des prix de la course le vendredi 1er septembre dès 16h .

Le village des Grandes voiles ouvert à tous du jeudi 31 août au samedi 2 septembre de 10h à 22h, comprendra :

Un village de la mer, installé sur le parking du Magic Mirrors, qui offrira des expositions, des animations comme des baptêmes de plongée, un mât accrovoile, des bassins pour piloter des bateaux de modélisme, mais aussi des acteurs du monde associatif martime, environnemental ou sportif, des éditeurs... et un espace restauration.

Des restaurants et des bars sur les quais

des espaces de ventes de produits sélectionnés par les Grandes Voiles du Havre

Un espace Marine Nationale avec des expositions et des animations

Le Cabaret de la mer, ouvert de 10h à 2h, au Magic Mirrors proposera des concerts et un bar.

France Bleu Normandie la radio des 500 ans

France Bleu Normandie vous dit tout sur les Grandes Voiles du Havre, les coulisses et les infos pratiques (circulation notamment) en direct du Havre du 31 août au 3 septembre.

Programme des Grandes Voiles du Havre :

Mardi 29 et mercredi 30 août : arrivée des voiliers

Jeudi 31 août :

10 h 30 - 14 h - 16 h 45 Sorties en mer (deux heures en baie du Havre à bord de voiliers traditionnels de 14 à 31 mètres). Billetterie : office de tourisme

13 h - 14 h Foumagnac (chants de marins)

14 h- 15 h Louisiane and Caux brass Band (Jazz New Orleans) en déambulation

15 h - 16 h Swing Gum & Bubble Jazz (latino)

16 h - 17 h Jaïpur Maharaja Brass band (Inde) en déambulation

17 h - 18 h Marinade (chants de marins)

18 h - 19 h Corcovado (batucada brésilienne) en déambulation

18 h - 19 h Les Gabiers (chants de marins), Quai de Marseille

19 h - 20 h Koolcast Brass Gang (jazz-funk) en déambulation

21 h - 22 h 30 Bagad Avel vor et cercle danserien ar vor (musique et chant breton) en déambulation

CABARET DE LA MER (MAGIC MIRRORS, 5 € LA SOIRÉE) : 21 h Jovenes Clasicos del Son (Cuba) / 22 h 30 - 2 h Bart&Baker (DJ électroswing)

Vendredi 1er septembre :

10 h 30 - 14 h - 16 h 45 Sorties en mer (deux heures en baie du Havre à bord de voiliers traditionnels de 14 à 31 mètres). Billetterie : office de tourisme.

13 h - 14 h Swing Gum Bubble Jazz (latino)

16 h Défilé des équipages autour du bassin Paul Vatine en musique - Départ Quai de Marseille

17 h Cérémonie de remise des prix de la RDV2017 Tall Ships Regatta, quai de Marseille

17 h - 18 h Marinade (chants de marins)

18 h - 19 h Foumagnac (chants de marins)

19 h - 20 h Anlas (Irlande et Bretagne)

19 h - 20 h Koolcast Brass Gang (jazz-funk) en déambulation

19 h - 20 h Les Gabiers (chants de marins) - Quai de Marseille

20 h - 21 h Corcovado (batucada) en déambulation

21 h - 22 h Jaïpur Maharaja Brass band (Inde) en déambulation

21 h - 22 h Bagad Avel vor et cercle danserien ar vor (musique et chant breton) en déambulation

CABARET DE LA MER (MAGIC MIRRORS, 5 € la soirée) : 21 h Jovenes Clasicos del Son (Cuba) / 22 h 30 - 2 h Bart Baker (DJ électroswing)

Samedi 2 septembre :

10 h 30 - 14 h - 16 h 45 sorties en mer (deux heures en baie du Havre à bord de voiliers traditionnels de 14 à 31 mètres). Payant, renseignements : office de tourisme.

A près-midi Messe à l’église Saint-Joseph puis procession des marins jusqu’au port de plaisance et bénédiction de la mer dans l’avant-port

Après-midi Remise du prix du concours Lire en mer sur le Belem

13 h - 14 h Marinade (chants de marins)

15 h - 16 h Foumagnac (chants de marins)

16 h - 17 h Le Bal des Merveilles (une plongée dans l’univers de Lewis Caroll) - Pour les enfants et les parents. Inscription gratuite dès le jeudi au Cabaret de la Mer (Magic Mirrors)

18 h - 19 h An las (Irlande et Bretagne)

19 h - 20 h Les Gabiers (chants de marins) - Quai de Marseille

19 h - 20 h Koolcast Brass Gang (jazz-funk) en déambulation

19 h - 20 h Louisiane and Caux brass Band (Jazz New Orleans) en déambulation

20 h - 21 h Swing Gum & Bubble Jazz (latino)

20 h - 21 h Jaïpur Maharaja Brass band (Inde) en déambulation

21 h - 22 h Corcovado (batucada) en déambulation

22 h 30 Feu d’artifice tiré depuis le Bassin de l’Eure

CABARET DE LA MER (MAGIC MIRRORS, 5 € la soirée) : 21 h Jovenes Clasicos del Son (Cuba) / 23 h - 2 h Bart Baker (DJ électroswing)

Dimanche 3 septembre :