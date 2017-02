Les plus belles chansons d'amour pour la Saint-Valentin

À l'occasion de la Saint-Valentin, écoutez les plus belles chansons d'amour ! Céline Dion, Edith Piaf, Florent Pagny sont dans notre sélection. À vous maintenant de dire "Je t'aime", en musique !

Pour fêter la Saint-Valentin, nous vous proposons de retrouver en musique et en vidéo, quelques-unes des plus belles chansons d'amour. De Jacques Brel à Edith Piaf, sans oublier Lara Fabian, Pascal Obispo ou encore Jean Ferrat, tous ont dans leur répertoire de magnifiques compositions. Aux côtés de Cupidon, nous souhaitons à tous les amoureux une belle et heureuse Saint-Valentin !