Les Quartiers d'été au Château de la Roche commencent ce samedi 13 juillet 2019 avec Sanseverino

Profitez des rayons de soleil de fin d'après-midi sur la terrasse du Château pour un moment de détente et de découverte musicale. Un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité. Les vendredi soirs et certains samedis soirs en Juillet/Août 2019.

La CoPLER propose une programmation culturelle estivale au Château de la Roche intitulée " Quartiers d'été ". Si dans la journée, le château est ouvert pour une visite théâtralisée, en soirée, c'est sur la terrasse que se déroulent les animations.

Les apéro-concerts

A 19 h 30, le soleil décline et offre la plus belle lumière de la journée pour accueillir les apéros-concerts dans le cadre idyllique du Château de la Roche. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, les apéros-concerts se déroulent sur la terrasse du château entourée de l'eau du fleuve Loire.

Ces rendez-vous sont des moments conviviaux où l'on peut se retrouver autour d'un verre et d'un bon moment musical. Le choix des artistes invités suit deux mots d'ordre: éclectisme et qualité. De la chanson française, au jazz en passant par la musique galloise et le Hip-Hop, chacun pourra offrir de nouveaux sons à ses oreilles !!

Les portes ouvrent à 19 h

SANSEVERINO et ESTELLE MEYER

Le concert débute à 19 h 30

Concert sur les berges

Sanseverino seul en scène. Il rend hommage au chanteur François Béranger, artiste engagé des années 70.

Estelle Meyer navigue entre le théâtre, le cinéma et la chanson, elle compose un univers singulier et onirique.

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE (même pour les concerts sur les berges)

Vente en ligne sur www.copler.fr à partir du 7 juin.

Réservations téléphoniques(en nombre limité) uniquement à partir du 1er juillet au 04 77 64 97 68

Sur place, paiement possible en espèces ou chèques (pas de CB, plus de Chèques Vacances)

12 € l’entrée en plein tarif / 10 € tarif réduit (moins de 26 ans, chômeur, intermittent du spectacle)

Gratuit moins de 12 ans (mais réservation nécessaire)

Sur place, nous vous proposons boissons et assiettes à base de produits locaux.

Le bar restera ouvert après le concert pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir et échanger avec les artistes.

En cas de pluie, si les nouveaux parasols ne suffisent pas à nous protéger, le concert aura lieu à l'intérieur du château. Le nombre de place étant alors limité à 50, la priorité sera donnée aux premières réservations.

La fraîcheur tombant rapidement sur le fleuve, nous vous conseillons de penser à prendre une petite laine.

Enfin, même s'ils sont certainement mélomanes et particulièrement gentils, merci de laisser vos animaux à la maison.