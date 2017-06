France Bleu Nord vous convie au concert, LES QUATRE SAISONS avec l'Orchestre National de Lille.

France Bleu Nord vous propose de retrouver le concert de l'O.N.L. "LES QUATRE SAISONS" enregistré le jeudi 23 mars à l'auditorium du Nouveau Siècle Lille et diffusé le mercredi 21 juin ( le premier jour de l'été) dès 20h. Une prise de son réalisée par l'équipe technique de France Bleu Nord.

Les Quatre Saisons (dont le titre original italien est « Le quattro stagioni ») est le nom donné aux quatre concertos pour violon, composés par Antonio Vivaldi (1678-1741)

LES QUATRE SAISONS / FRANCE MUSIQUE / Ce sont les concertos pour violon les plus célèbres de l’histoire de la musique. Les Quatre saisons de Vivaldi existent dans des centaines de version et se classent sur le podium des oeuvres les plus jouées dans le monde. Comment expliquer un tel engouement, près de 300 ans après leur création ? A l’époque, c’est à dire au 18ème siècle, *Vivaldi * est un compositeur réputé et très prolifique. Sans que l’on puisse avoir de traces précises, on estime son catalogue musical à plus de 1000 oeuvres. Parmi ses compositions, l’une d’elles connaît un large succès. L’oeuvre introduit un recueil de concertos appelé* Il cimento dell'armonia e dell'inventione* (L'épreuve de l'harmonie et de l'invention) et s’intitule Le Quattro stagioni ou Les Quatre saisons.

Diffusion sur France Bleu Nord mercredi 21 juin 20H

AU PROGRAMME**

Vivaldi Antonio / Richter Max / Les quatre saisons recomposed

Richter Max / Infra, pour grand ensemble à cordes et piano ( version avec orchestre à cordes - création française )

Direction Jonathon Heyward

Violon Mari Samuelsen

Violo solo Clémence de Forceville

Diffusion sur France Bleu Nord mercredi 21 juin 20H

En replay ICI