Les 14èmes Randos du Donjon prendront leurs départs de Bricquebec-en-Cotentin les 7 et 9 septembre 2018. A pied ou à vélo, de jour ou de nuit, les randonneurs suivront les chemins balisés à travers la campagne autour de la Cité du Donjon.

Bricquebec, France

Les Randos du Donjon sont organisées par UC Bricquebec Cyclisme et réunissent chaque année plus de 1000 participants sur le week-end. Combien serez-vous cette année ? Consultez le programme et inscrivez-vous.

Les Randos nocturnes du Donjon, vendredi 7 septembre 2018

Rendez-vous à l’ancienne gare de Bricquebec à partir de 19h30 et surtout 15-20 minutes avant le départ de votre parcours pour les non-inscrits.

MARCHE 10km - départ 20h15 - 5 €

VTT 23km - départ 20h30 - 7 €

COURSE A PIED 16km - départ 20h45 - 7 €

COURSE A PIED 9km - départ 20h45 - 7 €

A noter : Gilet jaune, éclairage et portables sont obligatoires.

Les Randos du Donjon, dimanche 10 septembre 2017

Rendez-vous à la Salle Jean Eliard à partir de 08h0.

VTT 40km - départ 08h45

VTT 25km - départ 09h15

VTC 12km - départ 10h30

Course à pied 20km - départ 09h30

Course à pied 10km - départ 10h00

Marche à pied 17km - départ 09h00

Marche à pied 12km - départ 09h45

Marche à pied 7km - départ 10h15. Tarif : 5 € le circuit

Participation aux 2 jours, uniquement pour les pré-inscrits. Tarif pour 2 courses à pied ou 2 circuits VTT ou 1 course à pied + 1 circuit VTT : 10€ / 2 marches à pied : 7 €

Je m’inscris aux Randos du Donjon 2018 : INSCRIVEZ-VOUS ICI

Restauration sur place (uniquement le dimanche). Vente à emporter (agneau, saucisses, frites) à réserver avant votre départ en randonnée. Méchoui (kir, entrée, agneau, frites, fromage, dessert, café) sur réservation avant le 1er septembre, prix 15 € par adulte et 9 € par enfant 5-12 ans.

Renseignements et réservations : 06.07.97.27.25 / 06.79.04.84.36 / 06.71.66.24.71

