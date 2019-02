Les Rencontres culturelles d'Auron, Gagnez votre séjour au ski avec France Bleu Azur

A l'occasion des Rencontres Culturelles d'Auron, gagnez un weekend à la montagne pour profiter en famille ou entre amis des sports d'hiver

Cinquième année pour les Rencontres Culturelles d'Auron cet hiver 2019, et France Bleu Azur vous propose de jouer pour gagner un weekend à la montagne.

Auron - Robert Palomba

Votre cadeau : Un week-end à gagner pour 4 pers à Auron (hors vacances scolaires) du vendredi soir au dimanche soir

Ce séjour comprend la mise à disposition d’un appartement pour 4 couchages, les forfaits de ski pour le samedi et le dimanche

ainsi que le prêt du matériel de ski.

Auron en famille - Robert Palomba

Les rencontres culturelles d'Auron reviennent cet hiver sous le signe de la singularité en proposant trois intervenants aux regards avisés sur le monde. Plus dense et étalées sur les deux semaines de vacances de Février, ces Rencontres Culturelles s'insèrent un peu plus dans le paysage culturel du Département des Alpes-Maritimes et deviennent un rendez-vous marquant de l'hiver.

Retrouvez ici le programme complet !

13 FEVRIER - 18H à la salle de cinéma le Riounet, à Auron

Entretien avec Gilles KEPEL (politologue français)

Spécialiste de l'Islam et du monde arabe contemporain, il est professeur des universités à l'Université Paris Sciences et Lettres (PSL) et dirige la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure. Il a publié plus de quinze livres sur le monde arabe contemporain, les banlieues et l'immigration musulmane en France

20 FEVRIER - 18H à la salle de cinéma le Riounet, à Auron

Entretien avec Michel CASSÉ (astrophysicien)

Michel Cassé est un astrophysicien, au CEA (Commissariat à l'énergie atomique), et à l'Institut

d'Astrophysique de Paris (CNRS). Spécialisé dans la physique stellaire, la nucléosynthèse, l'étude des rayonnements et la physique quantique il est l'auteur de nombreux ouvrages au travers desquels il se préoccupe des relations entre l'homme et l'univers