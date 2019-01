Les Restos du Coeur recherchent des bénévoles en Lorraine pour la Grande Collecte Nationale en mars

Nancy, France

Les 08 et 09 mars prochains aura lieu partout en France la Collecte Nationale 2019 des Restos du Cœur. Cette collecte, événement solidaire et convivial incontournable de la vie de l’association, permet d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année.

L’an dernier, lors de la 33e campagne, la générosité des donateurs et l’énergie des 77.000 bénévoles mobilisés ont permis de collecter 7.877 tonnes, soit plus de 7,8 millions de repas supplémentaires. Cette année, suite à une baisse importante des dons financiers et face à la hausse des besoins, les Restos du Coeur ont espoir de récolter davantage de produits. Cette année, les Restos du Coeur comptent plus que jamais sur la mobilisation de tous pour répondre à l’objectif de collecter plus de 8.000 tonnes de denrées ! Ces 2 jours permettent de collecter 1/4 de l'ensemble des dons alimentaires annuels faits aux Restos.

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les autres ?

Rendez-vous sur le site pour vous inscrire : collecte.restosducoeur.org

Pour répondre à cet objectif, les Restos du Coeur ont besoin du renfort temporaire de bénévoles d’un jour, pour prêter main forte dans un magasin proche de chez eux. Bénévole pour quelques heures ou alors responsable d’équipe, venez consacrer quelques heures aux Restos du Cœur ! Etudiants, actifs, retraités ou entreprises qui souhaitent mobiliser ses collaborateurs, l’opération est ouverte à tout le monde, pour contribuer à une action utile et qui rend fier.