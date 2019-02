Les Salons des Loisirs créatifs Creativa et Salon Chocolat et Gourmandises à Metz Expo avec France Bleu Lorraine

D'un côté, Créativa Metz, salon des loisirs créatifs. De l'autre, le salon des gourmands "Chocolat & Gourmandises". Metz expo les accueille du 28 février au 3 mars 2019 et France Bleu Lorraine vous offre vos places .

Rue de la Grange aux Bois, Metz, France

Creativa Metz, le salon des loisirs créatifs

Créativa Metz est le rendez-vous des passionnés et des amateurs d’activités manuelles de l’Est de la France : des boutiques pour faire le plein de matériels, des expositions pour faire le plein d’idées et des ateliers d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes techniques. Il se tiendra à Metz Expo du jeudi 28 février au dimanche 3 mars 2019.

Thème : LA MODE

La mode c’est quoi ? D’où ça vient ? Difficile de trouver une définition précise de cet univers infini, qui rassemble et qui est à la fois très personnel. Mais on pourrait dire, en faisant un raccourci, que la mode c’est la tendance, c’est la nouveauté, l’originalité, l’extravagance parfois. C’est aussi un bel indicateur de l’évolution de notre société. Et ça tombe bien ! Créativa 2019 évolue !

170 exposants :

Brico, custo, déco, démo, pâte fimo, … Créativa 2019 souhaite offrir aux quelques 170 exposants annoncés 5 espaces de loisirs créatifs dans un seul lieu pour le plaisir de « faire soi-même ». Au programme :

L’art du fil- broderie, machine à coudre, patchwork, mercerie traditionnelle, tricot. Les activités manuelles– carterie créative, papiers, scrapbooking, tampons, cartonnage, origami encadrement, mosaïque

La couture - accessoires mode et beauté, éditeurs, tissus, teinture, transfert textile, mercerie créative

Les idées gourmandes et festives–accessoires culinaires, cuisine créative

Home déco et idées brico – bricolage au féminin, décoration d’intérieur, pochoir, rénovation de meubles

Affiche du salon créativa 2019 - Metz Expo

Salon Chocolat et Gourmandises

Le rendez-vous incontournable de la gourmandise à Metz.

Plus de 60 exposants, experts et passionnés par leurs métiers

Les grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie réunis pendant 4 jours au cœur de la région Grand Est

Une grande offre de chocolats et de gourmandises

Le salon Chocolat et Gourmandises vous attend de 10 heures à 19 heures, au centre Foire et Conventions de Metz Métropole, 60 exposants chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, confituriers, boulangers, cake designers... présents pour satisfaire votre gourmandise.