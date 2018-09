"Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone". Ces vers de Verlaine furent prononcés à la BBC les 1er et 5 juin 1944, ils annonçaient l’arrivée des Alliés en France .

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end, le Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » à Tourcoing, propose aux visiteurs des animations exceptionnelles dont « l’assaut du bunker ». 40 figurants accompagnés de véhicules d’époque feront six représentations pendant le week-end : franchir les murs d’enceinte, attaquer les sentinelles, faire sauter les portes du blockhaus, capturer les officiers et les remettre aux Résistants, etc.

Tout un programme qui retrace des événements d'hier. Rendez-vous au Musée du 5 juin 1944 ``Message Verlaine`` Avenue de la Marne, à Tourcoing ce samedi et ce dimanche .

Le Musée :

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre prochains, nous organisons un spectacle intitulé: "L'assaut du Bunker". Nous travaillons en collaboration avec le Jeep Club des Flandres dirigé par Quentin-Guillaume Herkenrath qui est le metteur en scène du spectacle, Passion Histoire 44, Verlaine 59 et G'Is Memory.



Nous aurons environ 45 figurants, tous bénévoles, une dizaine de véhicules d'époque. Il y aura 6 représentations sur le week-end, 2 samedi après midi et 4 dimanche, représentations d'une durée d'environ 30 mn. Une animation permanente est envisagée devant le musée tout le week-end avec l'installation d'une devanture de bistrot et d'épicerie et des personnes qui déambulent sous le contrôle des autorités allemandes. Bien entendu la voie latérale de l'avenue de la Marne sera fermée à la circulation.



Entre les représentations, le musée sera ouvert au public. Nous prévoyons une petite restauration sur place. Les tables, chaises, barnums, barrières seront fournis par la municipalité de Tourcoing.



Détails de la représentation: Arrivée en trombe d'un side-car allemand suivi d'une Citroën Traction de la Gestapo qui entrent dans la cour du musée, les soldats allemands préviennent les officiers que les alliés arrivent juste derrière eux, les grandes portes sont fermées et les allemands se préparent à recevoir l'assaut. Les soldats alliés grimpent les murs d'enceinte et le combat commence, ils ouvrent les portes et le reste des soldats entre dans la cour, les portes du bunker "sautent" et les allemands se rendent après un furieux combat.

Le Musée sera ouvert le samedi 15 septembre de 14h à 19h et le dimanche 16 de 9h à 18h.

Les horaires des scènes:

Samedi: 15h30 et 17h30

Dimanche: 11h – 12h30 – 14h30 – 16h30

Durée de la scène: 25 à 30 mn

Participation d’une cinquantaine de figurants en tenue d’époque et d’une douzaine de véhicules civils et militaires d’époque.

Visite libre du musée tout le week-end.

MUSÉE DU 5 JUIN 1944 « MESSAGE VERLAINE »

Découvrez un bunker entièrement restauré qui a joué un rôle historique important lors du débarquement en Normandie. Plusieurs salles ont été reconstituées comme à l’époque : locaux techniques (ventilation et électricité), cuisine, sanitaires, chambre/bureau du général, central téléphonique, station d’écoute, etc.

De nombreuses saynètes reconstituées présentent des mannequins complets en tenues d’époque avec matériels et armements. La vie civile est également retracée grâce à la reconstitution d’un intérieur de maison avec tous les accessoires d’époque.

Des documents sur la région sous l’occupation sont présentés ainsi que de nombreux matériels de la guerre des ondes qui sont uniques dans un musée : appareils de radio-goniomètrie allemands, français de Vichy, anglais, etc. Des télex d’époque sont également présentés. Ces matériels, très sophistiqués pour l’époque, ont bien souvent continué leur carrière après la guerre dans les armées européennes. Leur regroupement en un seul lieu est exceptionnel.

Depuis plus de 24 ans, notre association oeuvre, dans un lieu de mémoire particulier, un bunker allemand d’état-major, à lutter contre l’oubli et contre toute forme de révisionnisme.

La commémoration du Débarquement est au cœur de nos activités annuelles pour deux raisons, l’une historique, l’autre correspondant à notre travail de mémoire

Infos + ICI museedu5juin1944.asso.fr