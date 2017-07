Les sélections pour la Truffe de Périgueux 2017 - Trophée France Bleu

Les sélections pour la catégorie interprète de la Truffe de Périgueux, ce grand concours estival de chanson française en partenariat avec le CLAP de Périgueux à vivre en "live" cet été.

Après l'inscription et la sélection pour la catégorie auteur-compositeur-interprète, suite des sélections pour le concours estival de chanson française la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu avec la catégorie des interprètes. 7 soirées d'ici au 17 août pour gagner dans un premier temps sa place en 1/2 finale. La finale de ce grand concours se déroulera le vendredi 25 août 2017 au parc Gamenson de Périgueux devant plus de 3 000 personnes, une soirée événement diffusée en direct sur France Bleu et en vidéo sur francebleu.fr

La Truffe de Périgueux 2017, concours de chanson française - CLAP

Le programme des sélections des interprètes

Jeudi 6 juillet, église St Georges de Périgueux avec Marion Elgé en invitée. Cette artiste a remporté ce concours en 2015.

Vendredi 14 juillet, Place de la Clautre à Périgueux avec le groupe Mystère Daoud en invité

Jeudi 20 juillet, Centre Leclerc Clos Chassaing à Périgueux avec Jérémy Malodj'

Jeudi 27 juillet, Place de l'amitié à Coulounieix-Chamiers avec So Lune en invité

Jeudi 3 août, rue Eugène Leroy à Trélissac avec Yellow en invité

Jeudi 10 août, Gour de l'Arche à Périgueux avec Trois Cafés Gourmands en invité

Jeudi 17 août, Plaine de Lamoura à Boulazac avec Flamingo Boulevard en artiste invité

Les interprètes qualifiés disputeront leur demi finale le jeudi 24 août sur la scène du parc Gamenson de Périgueux, cette même soirée se déroulera également la finale des jeunes espoirs.

Edition 2016, le replay vidéo

La finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu, revivez en vidéo l'édition 2016 de ce concours de chanson française avec la compétition dans les deux catégories interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes.

► la Truffe de Périgueux 2016