Valence, France

"Pour célébrer le centenaire de la bataille d'Uskub, le chef de corps m'a donné un objectif : faire quelque chose de grandiose !" explique l'adjudant-chef Christophe, le responsable de la musique militaire. 120 choristes et musiciens, civils et militaires, vont se produire dans les rues de Valence avec les fanfares, et en concert ce samedi soir à la Fontaine Monumentale, avec une première partie de musique militaire, et une seconde de musique plus populaire, avec notamment des reprises d'air de chansons de Johnny Hallyday.

Entre les deux parties du concert, un spectacle de son et lumière est également organisé pour la première fois par les spahis, avec des projections sur les façades des grands boulevards.

Chaque année, le 1er régiment des spahis commémore la manoeuvre d'Uskub. Lors de la Première Guerre Mondiale, le 29 septembre 1918, sur le front oriental, les alliés veulent prendre la ville d'Uskub (aujourd'hui Skopje, en Macédoine) pour rompre les lignes arrières ennemies, celles de l'armée bulgare, combattant alors aux côtés de l'Allemagne. Les quelques 1 200 cavaliers spahis sont alors parvenus à franchir une crête réputée infranchissable, et à prendre la ville, menant à la reddition des 60 000 soldats bulgares.

Au programme ce samedi 29 septembre à Valence :

9 heures : départ de la fanfare du 1er régiment de spahis, de la Fontaine Monumentale, pour se rendre à l'Hôtel de Ville

13 heures 30 : aubade de la fanfare sur le parvis de l'Hôtel de Ville

14 heures 30 - 17 heures 30 : exposition de matériel militaire, notamment des véhicules blindés, place de l'Hôtel de Ville, exposition de peintures militaires salle Jeanne de Flandreysy, et colloque historique "L'armée d'Orient, 1918 année décisive" au Théâtre de la ville

20 heures 30 : premier concert de la fanfare (musique militaire) à la Fontaine Monumentale

21 heures 30 : spectacle de son et lumière à la Fontaine Monumentale

22 heures 30 : second concert de la fanfare (musique populaire) à la Fontaine Monumentale

Dimanche, se tient la 5ème édition de la Spahis Race. Le départ de la course est donné à 8 heures avenue du Champs de Mars, pour une arrivée au niveau du Kiosque Peynet.