Les Suisses au Festival

Pour la seconde fois, la création helvétique se pose au Festival d’Avignon.

Cinq spectacles et deux lectures sont proposés aux festivaliers. Directrice du projet, Laurence Perez revient sur la genèse et la visée artistique de celui-ci.

MAG SPECTACLE CHRONIQUE SCH PROGRAMMATION Copier

La sélection très éclectique est accueillie dans divers lieux du Off. A commencer par le Centre de Développement chorégraphique.

MAG SPECTACLE CHRONIQUE - CDC RECITAL Copier

« Le récital des postures » avec Yasmine Hugonnet, du 9 au 19 juillet à 10h.

Autre espace, autre ambiance avec la première en France d’un spectacle jeune public à la Maison Pour Tous de Monclar.

MAG SPECTACLE CHRONIQUE - SCH MAISON POUR TOUS Copier

« 1985…2045 » par la compagnie Kajibi Express, à découvrir du 11 au 26 juillet à 15h15.

Quant’à la Manufacture (Patinoire) accueille deux des cinq spectacles de la programmation suisse.

MAG SPECTACLE CHRONIQUE - SCH MANUFACTURE Copier

Still In Paradise

Halfbreadtechnique

« Still In Paradise » par Yan Duyyendak & Omar Ghayatt à 22h30 et « Halfbreadtechnique » de Martin Shick, du 15 au 20 juillet à 23h.

Enfin au Gilgamesh une lecture et un « cadeau » aux festivaliers.

MAG SPECTACLE CHRONIQUE - SCH GILGAMESH Copier

70 minutes

Outrages Ordinaires - Julie Gilbert

« 70 minutes » de Martin Shick, le 11 juillet à 12h12 et « Outrages Ordinaires », lecture par Julie Gilbert le 18 juillet à 11h

Informations et réservations www.selectionsuisse.ch/