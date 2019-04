Les talents de l'ouest - Cut the Cake

Chaque soir à 18h30, retrouvez le meilleur des talents de nos 2 Charentes...

Daniel Gimeno reçoit chaque semaine les artistes de notre région. De la chanson française au rock en passant par le jazz ou le blues, découvrez et appréciez car nos musiciens ont du talent.

Cut the Cake en studio

Interview en direct et enregistrement dans le studio Jean-Louis Foulquier de France Bleu La Rochelle.

Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, on vous fait découvrir le groupe rochelais Cut The Cake et sa musique soul-funk et groovy .

Alors rendez-vous à 18h30 toute la semaine sur France bleu La Rochelle