France Bleu La Rochelle et la scène de Beauséjour présentent la soirée des talents de l’ouest le jeudi 6 décembre à Châtelaillon-Plage…

Venez assistez au grand concert gratuit avec le meilleur des talents de nos 2 Charentes…

Avec Aymeric Maini qui réunit l’élégance et le groove d’un blues à la Ben Harper…

Et Dyan and the Benz et sa pop folk envoûtante... à ne pas rater !!!

Réservez votre place sans plus attendre auprès de la scène de Beauséjour à Châtelaillon-Plage ou au 05 46 30 49 50

Scène Beauséjour

