Les Téméraires à Cherbourg-en-Cotentin les 17,18 et 19 mai

La 25ème édition des rencontres de théâtre amateur les Téméraires se déroulent du 17 au19 mai 2019 à Cherbourg-en-Cotentin. Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le Trident scène nationale, les Téméraires ont pour vocation de faire partager le plaisir du théâtre.

Les rencontres de théâtre les Téméraires ce sont près de 300 comédiens amateurs, de nombreux techniciens, des bénévoles et plus 2000 spectateurs attendus. Durant trois jours, les représentations se succèdent sur les scènes du Trident : le Vox, le théâtre de la Butte, le théâtre à l’italienne ainsi que sur les planches du théâtre des Miroirs de la Glacerie et à la MJC Centre, rue de l’abbaye de Cherbourg.

Au programme des Téméraires 2019 : une soirée de brèves, plus de 10 pièces présentées, des pauses gourmandes, un café causette et un repas de clôture ouvert à tous sur réservation (avant le 15 mai au 06 85 50 00 85, tarif 8€).

Tout le détail du programme : sur le site de la MJC

Les Téméraires 2019 en pratique :

Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 6€

Renseignements et billetterie :

MJC Cherbourg : 20 rue de l'Abbaye du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Tel : 02 33 53 31 72

Hall du théâtre à l'italienne : de 15h30 à 18h30 du mardi au samedi.

Pendant le festival : 30 mn avant le spectacle sur le lieu de la représentation.

Le site de la Maison des Jeunes et de la Cluture de Cherbourg : MJC-Cherbourg

Le Facebook :@les.temeraires.cherbourg