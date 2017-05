Les Téméraires à Cherbourg-en-Cotentin

Les 23èmes rencontres de théâtre amateur, les Téméraires se déroulent du 19 au 21 mai 2017 à Cherbourg-en-Cotentin. Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le Trident, scène nationale, les Téméraires ont pour vocation de faire partager le plaisir du théâtre.

Les rencontres de théâtre les Téméraires ce sont près de 300 comédiens amateurs, 30 bénévoles, de nombreux techniciens et plus 2000 spectateurs qui se retrouvent durant trois jours sur les scènes du Trident : le Vox, le théâtre de la Butte et le théâtre à l’italienne ainsi qu’au Théâtre des Miroirs de la Glacerie et à la MJC Centre, rue de l’abbaye de Cherbourg.

Au programme des Téméraires 2017 : une soirée de brèves, 11 pièces, des pauses gourmandes et un grand repas de clôture ouvert à tous, dimanche 21 mai à 20h30 (inscription préalable avant le 19 mai au 06.85.50.00.85 tarif 6€ ).

Tout le détail du programme : sur le site de la MJC

Renseignements et billetterie au 02 33 53 31 72. Possibilité d’acheter les billets 45 minutes avant chaque spectacle sur le lieu de la représentation.