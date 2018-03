Sète, France

Si vous sortez tout juste d'hibernation, on vous rappelle tout de même que l'Escale à Sète est LE plus grand rassemblement de voiliers , de gréements de toute la façade méditerranéenne en France ! Cette fête biennale, la cinquième depuis sa création en 2010, va accueillir plus d'une centaine de bateaux, dont les plus prestigieux gréements de France et du monde, parmi lesquels :

l'Hermione,

le Kruzenshtern,

El Galeon,

La Grâce,

Le Shtandart,

Le Nao Victoria, et une multitude d'autres...

Ce défilé des plus prestigieux voiliers au monde, sera accompagné de tout un tas d'animations, dans une ambiance extraordinaire.

Le plan du festival

Pour vous retrouver dans ce grand rassemblement, voici un petit plan à télécharger si besoin.

les temps forts

Voici une liste des temps forts de la manifestation :

La parade d'arrivée - Mardi 27 mars, 7h30 à 11h

Tout droit arrivés de Barcelone, les grands voiliers vont parader toutes voiles dehors ! Toute la flotte accostera ensuite dans le port de Sète entre le pont de la Victoire et le quai du Maroc.

La bataille navale - Mercredi 28 mars, 12h à 14h

Une reconstitution de bataille navale grandeur nature avec les grands voiliers au rythme des coups de canon, cloches et cornes de brume... Ambiance garantie !

La navirade nocturne - Jeudi 29 mars, 21h à 21h30

Les grands voiliers historiques seront accompagnés des petits bateaux et paraderont à la lueur des feux de Bengale et au rythme des coups de canons et au son des musiques traditionnelles.

Navirade Santa Eulalia - Vendredi 30 mars, 9h à 11h

Le Santa Eulalia, voilier trois mats du Musée Maritime de Barcelone fête son centenaire en 2018 ! En cette occasion, il sera accompagné d'une flottille de bateaux traditionnels pour un défilé nautique jusqu'au port de pêche.

Défilé des équipages - Samedi 31 mars, 10h45

Vous pourrez rencontrer les équipages des voiliers et autres flottes invitées de l’événement, ainsi que les groupes de chanteurs traditionnels, et la population sétoise costumée grâce au travail des couturières bénévoles ou encore les incontournables jouteurs et rameurs avant leurs tournois de l’après-midi.

Navirade des hautbois - Dimanche 1er avril, 15h à 17h30

Trois flottilles de bateaux traditionnels parmi lesquels de nombreuses voiles latines de Méditerranée paradent dans le port pour une valse nautique au rythme des hautbois et tambours traditionnels.

La parade de départ - Lundi 2 avril, de 16h à 19h

L’ensemble de la flotte Escale à Sète 2018 sortira du port au son des coups de canons, cloches et cornes de brume, les marins dans la mature salueront le public et les musiciens traditionnels sonneront au fil des quais. Les paraderont ensuite en mer, face au port, toutes voiles dehors pour un dernier salut.

Il est important de rappeler que toutes ces animations sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la météo ou des activités du port de commerce.

Sans oublier le fait que France Bleu Hérault sera présent sur place durant toute la durée du festival, toutes les émissions habituelles seront réalisées en public et diffusées depuis l'Escale !