Les temps forts de la Foire de Paris 2017

La Foire de Paris, le plus grand salon d’Europe pour la Maison, attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée. Voici ses grandes tendances, pour vous aider à préparer votre visite

Habitat, Shopping et Gastronomie, trois espaces pour la maison

La Foire de Paris, c'est l'occasion unique de trouver des solutions à tous vos projets : déco, rénovation, aménagement intérieur, nouvel électroménager... 3500 marques et exposants sont à votre écoute pour vous proposer conseils et bons plans pour réaliser vos rêves et vos envies

Le Grand Prix de l'Innovation

Véritable révélateur de tendances, le Grand Prix de l’Innovation - dont c'est la 12e édition - présente le meilleur des nouveautés smart home et électroménager, celles qui changeront peut-être votre vie au quotidien dans un futur proche ! Cette année, plus de 30 produits, proposés par des grandes marques ou des start-ups, sont en compétition pour l'un des quatre prix.

Le concours Lépine

Faut-il encore présenter ce rendez-vous incontournable, le plus célèbre concours d'inventions au monde, créé en 1901 ! Le concours Lépine réunira cette année encore les inventions les plus originales, étonnantes dans de très nombreux domaines.

