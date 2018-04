La Foire de Paris, le plus grand salon d’Europe pour la Maison, attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée. Voici ses grandes tendances, pour vous aider à préparer votre visite

France Bleu radio partenaire de la Foire de Paris vous donne rendez-vous dans le Hall 7 tous les jours pour des animations cuisine et des rendez-vous avec de nombreux invités dès 16h30 parmi lesquels les Chevaliers du Fiel. Une émission spéciale de Une heure en France est également prévue mardi 1er mai à 13h, en direct

Tendances : la Foire de Paris se met au vert

Les frontières entre indoor et outdoor s’effacent et le jardin devient une nouvelle pièce de la maison. Stéphane Marie et Carole Tolila, présentateurs de Silence, ça pousse !, sont à ce titre les ambassadeurs de la Foire de Paris 2018.

Carole Tolila et Stéphane Marie, ambassadeurs de la Foire de Paris 2018 - Foire de Paris

Des journées thématiques

Chaque jour une destination et/ou un thème à l'honneur, tout le programme à découvrir ici

Le Grand Prix de l'Innovation

Véritable révélateur de tendances, le Grand Prix de l’Innovation - dont c'est la 13e édition - présente le meilleur des nouveautés smart home et électroménager, celles qui changeront peut-être votre vie au quotidien dans un futur proche ! Cette année, plus de 30 produits, proposés par des grandes marques ou des start-ups, sont en compétition pour l'un des quatre prix.

Les grands prix de l'innovation à Foire de Paris - Foire de Paris - 2017

Le concours Lépine

Faut-il encore présenter ce rendez-vous incontournable, le plus célèbre concours d'inventions au monde, créé en 1901 ! Le concours Lépine réunira cette année encore les inventions les plus originales, étonnantes dans de très nombreux domaines.

Le Cubicool a reçu la médaille d'argent au concours Lépine à Paris. - - @Cubicool®

Vous pouvez acheter dès à présent vos billets en ligne pour préparer votre visite et gagner du temps lors de votre venue