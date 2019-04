Les temps forts de la Foire de Paris 2019

La Foire de Paris, le plus grand salon d’Europe pour la Maison, attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée. Voici ses grandes tendances, pour vous aider à préparer votre visite

France Bleu radio partenaire de la Foire de Paris vous donne rendez-vous dans le Hall 7 tous les jours pour des animations cuisine et des rendez-vous avec de nombreux invités. Une émission spéciale de Une heure en France est également prévue mardi 2 mai à 13h, en direct

Tendances : l'habitat intelligent

A l'heure de l'intelligence artificielle et des objets connectés, la maison ne pouvait bien entendu pas rester en retrait. De nombreuses innovations, des objets du quotidien, des projets à découvrir tout au long de la Foire, et pour la première fois cette année une catégorie dédiée aux Grand Prix de l'innovation.

Un ambassadeur de choc

Agent immobilier, animateur radio, acteur, et surtout le présentateur incontournable de Maison à vendre et Chasseurs d'appart sur M6, Stéphane Plaza est l'ambassadeur maison de la Foire de Paris. Il est présent sur l'événement à l'occasion de trois conférences ouvertes au public.

Stéphane Plaza - comexposium - Foire de Paris

Des ateliers pour apprendre et partager

Des ateliers cuisine ou déco vous attendent également, histoire de découvrir les petits secrets des pros et découvrir de nouvelles idées

Atelier cuisine sur la Foire de Paris - comexposium - DR

Des journées thématiques

Chaque jour une destination et/ou un thème à l'honneur, tout le programme à découvrir ici

Le Grand Prix de l'Innovation

Véritable révélateur de tendances, le Grand Prix de l’Innovation - dont c'est la 14e édition - présente le meilleur des nouveautés smart home et électroménager, celles qui changeront peut-être votre vie au quotidien dans un futur proche ! Cette année, plus de 30 produits, proposés par des grandes marques ou des start-ups, sont en compétition pour l'un des quatre prix.

Les grands prix de l'innovation à Foire de Paris - Foire de Paris - 2017

Le concours Lépine

On peut sans aucun doute le considérer comme le plus célèbre concours d'inventions au monde ! Depuis 1901, le concours Lépine réunit les inventions les plus originales et parfois les plus étonnantes dans de très nombreux domaines. Toujours en phase avec l'actualité et les tendances, les inventions remarquées au concours contribuent pour beaucoup à changer notre quotidien.

Charles Lagoutte, et son client, l'entrepreneur Emmanuel Oger, avec leur prestigieuse récompense -

Vous pouvez acheter dès à présent vos billets en ligne pour préparer votre visite et gagner du temps lors de votre venue