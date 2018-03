Ce mardi 27 mars 2018, marque le début de la plus belle fêtes des grands voiliers de la côte française méditerranéenne. Voici le déroulé de la parade.

Sète, France

Les gréements les plus prestigieux vont parader en mer, devant Sète, pour ensuite accoster dans le port, entre le pont de la Victoire et le quai du Maroc, à partir de 7h30 et jusqu'à 11h.

Le premier voilier à rentrer au port sera le KRUZENSHTERN, à 9h, au quai d'Alger.

Ensuite la SANTA EULALIA et le MUTIN accosteront au quai République, de 9h30 à 10h.

L'HERMIONE entrera au port, au quai République, à 10h, suivie du LUCILE-PROVIDENCE, du catamaran Solidaritat et du Taxiboat.

À 10h30, le SHTANDART et LA GRACE, accosteront au quay Samary.

Puis ce sera au tour du GALÉON ANDALUCIA d'entrer et d'accoster au Quai d’Alger ( devant le Kruzenshtern), à 10h50.

Et la parade se terminera avec les arrivées de l'OLOFERNE, à 11h15 sur le quai d’Alger devant le Galeon, puis le NAO VICTORIA accostera au quai du Maroc à 11h30, et le DON DU VENT clôturera la parade en accostant à 11h45 au quai du Maroc également.

Nous vous rappelons que la parade est susceptible d'être modifiée en fonction de la météo.

