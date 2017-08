Les Traversées Tatihou 2017 du 14 au 26 août

Le Val de Saire dans la Manche va vivre au rythme des marées la 23e édition du festival Les Traversées Tatihou. Du 14 au 26 août des milliers de festivaliers sont attendus à Saint-Vaast-la-Hougue sur la côte Est du Cotentin pour partager ce rendez-vous musical unique.

Plus de 30 concerts, des animations, du cinéma, des rencontres, des stages animent ces 13 jours de fête autour des musiques traditionnelles et du monde dans le cadre exceptionnel de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue. Le rythme des marées, la programmation musicale internationale qui invite au voyage, font des Traversées Tatihou un rendez-vous insolite et unique.

Les Traversées Tatihou : un festival original qui vit au rythme des marées.

L’après-midi les festivaliers rejoignent l’île Tatihou à pied à marée basse en empruntant le Rhun, le chemin qui serpente entre au milieu des parcs à huîtres. Quand vient le soir, les spectateurs regagnent les quais de Saint-Vaast-la-Hougue et son chapiteau pour poursuivre leurs découvertes musicales.

Les Traversées Tatihou : 13 jours de fête dans le Val de Saire.

Le festival propose aussi du cinéma, des concerts décentralisés dans des lieux remarquables du Val de Saire, des stages de pratique artistique, des ateliers pour enfants, des bals, une scène amateurs, des déambulations dans les rues de Saint-Vaast-la-Hougue et un village du festival, lieu incontournable pour faire une pause gourmande et musicale en famille ou entre amis.

CharlÉlie Couture est à l’affiche des Traversées Tatihou 2017.

CharlÉlie Couture est en concert sur l’Ile Tatihou, le 24 août à 18h15.

Découvrez toute la programmation des Traversées Tatihou 2017.