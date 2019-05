Les Trois Cafés Gourmands seront en concert à Périgueux mercredi 24 Juillet 2019

Le Parc Gamenson de Périgueux accueille cet été les Trois Cafés Gourmands ; un événement France Bleu Périgord.

Mercredi 24 Juillet 2019 à 20h30, les Trois Cafés Gourmands sont en concert à Périgueux ; l’entrée est à 25 euros.

Guitare acoustique et voix. Tout comme un café gourmand digne de ce nom, les trois amis inséparables vous servent leurs propres délices, variés, un peu sucrés-salés, dans un registre uniquement de variété française. Attention, leur tournée, de la Cigale à Paris au Bikini de Toulouse et intitulée « Un air détourné », affiche régulièrement complet !

C’est à la fin de l’été 2013 que naît officiellement le groupe Trois Cafés Gourmands, composé de trois amis d’enfance : Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol. Passés les premiers balbutiements, leur amitié se scelle vite à travers la musique grâce à trois voix complémentaires et deux guitares acoustiques. Les titres joyeux et festifs en apparence cachent une certaine nostalgie et mélancolie que l’on aime découvrir à chaque nouvelle audition. En 2018, tout s’accélère, le clip de leur single « À Nos Souvenirs », tourné en Corrèze, département d’origine des Trois Cafés Gourmands, est visionné plus de 14 millions de fois sur YouTube et devient un véritable hymne au quotidien, repris par toutes les générations aussi bien dans les cours d’écoles que dans les discothèques.

Avec des textes prenants, tantôt nostalgiques, tantôt festifs, les Trois Cafés Gourmands renouvellent la chanson française en mêlant folk, jazz manouche, blues, pop et bien d’autres styles musicaux.

Rendez-vous au Parc Gamenson de Périgueux mercredi 24 juillet 2019 à 20h30 pour faire la fête avec les Trois Cafés Gourmands !