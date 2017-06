Joanne Leighton et le Tangram vous proposent LES VEILLEURS D'EVREUX pour 730 participants du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2018. Une personne chaque matin et une autre chaque soir, veillera Evreux et sa région pendant une heure, au lever et au coucher du soleil, pendant 365 jours.

Être présent dans un site spécifique, être acteur / observateur, questionner l’espace et comment on le perçoit et le reçoit avec ses sens en éveil, ouvrir son regard à perte de vue et éprouver la rencontre entre notre corps et ce paysage que l’on découvre ou redécouvre...

Voilà le sens de cette performance pendant laquelle chaque participant fera l’expérience d’une notion fondamentale dans la pratique chorégraphique : la qualité d’une présence.

Le Veilleur est une personne debout et immobile – figure très pertinente aujourd’hui – qui prend la responsabilité civique de veiller sur sa ville

Joanne Leighton est une chorégraphe Belge d’origine australienne dont le parcours est étroitement lié à une vision de la danse originale et évolutive, dans un désir constant de dialogue et d’échange.

Le propos artistique des Veilleurs, porté par la chorégraphe Joanne Leighton vient rappeler que la simple mise en présence d’un corps dans l’espace peut faire chorégraphie. Le danseur professionnel se fait l’interprète d’une intention artistique transmise par le chorégraphe avec son lot de technique et de mise en mouvement.

Ici l’interprète est l’habitant

La 6ème fenêtre: l'abri de veille

C’est l’objet architectural dans lequel le veilleur se situe durant son heure de veille.

Il sera installé sur le toit de l’ancien hôpital d’Evreux, rue Saint Louis, au-dessus des cinq étages de la tour. Cet emplacement en hauteur permet une observation à 360° pour le veilleur. Situé en plein centre d’Evreux, le veilleur pourra ainsi avoir vue sur le coeur de la vie de sa ville. L’« objet-abri » sera éclairé (intérieur et extérieur) durant l’heure de veille.

Les veilleurs d'Evreux - l'abri

Pour devenir veilleur, inscrivez vous :