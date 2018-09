France Bleu Provence est partenaire des 9ème Vendanges Étoilées de Cassis. Elles se dérouleront du samedi 21 septembre au lundi 23 septembre 2018.

Durant 3 jours, chefs renommées, producteurs, artisans, meilleurs ouvriers de France, uniront tous leurs talents au sein d’un même et unique événement.

Un espace ouvert au public, un lieu d’échange, de partage et de rencontres gourmandes entre passionnés, une opportunité exceptionnelle de découvrir le savoir-faire des artisans et des chefs.

Découvrez les talents et passions de nos 50 grands chefs, lors de démonstrations culinaires et cours de cuisine ou de pâtisserie pour petit et grands.

Démonstration de cuisine - Aline GERARD - Cook and Shoot

Le marché des Producteurs et des Artisan d’Art s’installera au cœur du village sur la place Baragnon et sur l’esplanade Charles de Gaulle.

De plus, un nouvel espace situé Place Clémenceau, la « cuisine des boissons » de Victor Delpierre, Champion du Monde cocktails Barista vous réserve cette année de l’audace, du show, des expériences sensationnelles, des goûts amenés là où on ne les attend pas… de quoi marquer tous les esprits !

Menus spéciaux Vendanges Etoilées

Allez déguster les menus créés spécialement pour les Vendanges Etoilées par les restaurants partenaires de l’évènement accordant recettes méridionales, traditionnelles ou revisitées et accompagnés de vin de Cassis.

La liste des menus proposés est à consulter ici.

Les Vendanges Étoilées de Cassis

Retrouvez le programme complet de cette 9e édition ici.