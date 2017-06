Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. Tout simplement. Le 24 juin à l'AccorHotels Arena à gagner au 01.42.30.10.10

À l'image du Rat Pack (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Dan Martin), les 3 monument du patrimoine musical français Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc emprunte un titre de Serge Gainsbourg pour nommer leur union sacré. Les vieilles canailles seront sur la scène de l'AccorHotels Arena le 24 juin, et nous vous offrons des places au 01.42.30.10.10