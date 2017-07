Les voitures à pédales reviennent à Réville le 13 août 2017

Depuis 32 ans, Réville se laisse emporter chaque été par la folie douce des voitures à pédales. Le 13 août prochain, la commune du Val de Saire accueillera la Coupe de France 2017.

Pendant deux heures trente, entre 20 et 40 voitures s'affronteront sur un circuit d'un kilomètre. Chaque écurie est composée de 4 pilotes qui se relaient et d'un mécano. Chaque voiture est carrossée de façon originale et les équipes sont costumées. Le look est d'ailleurs l'un des critères retenus pour décerner les prix. Un deuxième classement tient compte de la vitesse, et le troisième est un classement combiné, look + vitesse.

Fidèles à leur devise "Que les sportifs s'amusent et que les clowns fassent du sport", les organisateurs promettent cette année encore de la couleur, du spectacle, et de l'humour.