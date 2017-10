Leslie, Bérengère et Solène, un équipage francilien au Trophée Roses des Sables

Le Trophée Roses des Sables, un rallye-raid 100% féminin qui se déroule sur les pistes marocaines, s'apprête à prendre la route à Biarritz ce mercredi. Rencontre et portrait d'un équipage néophyte mais très motivé !

Leslie 33 ans - Responsable marketing SNCF - Bérengère 35 ans, Chef de projet communication chez Cartier - Solène 31 ans Chargée d'Affaire chez BNP

Leslie et Bérengère forment l'équipage 217, Les sourires du désert. Un équipage qui ne serait pas vraiment complet sans Solène, à l'initiative du projet mais que des soucis de santé ont finalement empêché de prendre le départ.

Leslie devait prendre le départ avec Solène en 2013, mais leur sponsor les lâche. Après 2 ans de préparation acharnée, le duo s'apprête à reprendre le départ de l'édition 2015 quand Solène doit renoncer pour faire face à la maladie. Deux ans de courage, de patience et de persévérance plus tard, le duo est de nouveau prêt au départ mais Solène se voit refuser le départ en raison de douleurs au dos trop importantes. Elles ont donc proposé à Bérengère de prendre le départ à sa place et de mener à bout à 3 ce projet de presque 5 ans. Solène ne sera évidemment pas dans le 4x4 mais a été présente pendant la préparation et sera présente à l'arrivée à Marrakech.

C'est l'histoire du premier équipage à trois que nous vous proposons de suivre sur ce Trophée Roses des Sables 2017.