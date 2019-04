Let's Dance

Adaptation libre d’après La Danse de Mort d’August Strindberg

Conception : Aurélie Pitrat

Mise en scène et jeu : Alizée Bingöllu, Aurélie Pitrat, Nathanaël Maïni, Pierre-Laurent Santelli

Costumes – Scénographie : Thomas Marini

Régie : Lionel Petit

Traduction : Maurice Rémon

Production : Frédérique Jay – Compagnie Animal 2nd

Avec le soutien de la CTC, la SPEDIDAM et la Ville de Bastia

La Danse de mort se déroule sur une île, dans un monde bien clos, isolé, où vivent Edgar, alcoolique cardiaque et sa femme, Alice, ancienne actrice. Le couple se joue inlassablement les mêmes scènes de haine et de querelles. Leur maison devient l’arène. Un soir Kurt, le cousin d’Alice, et sa jeune fiancée Julie, débarquent à l’improviste.

La pièce est un combat. Nous nous amuserons de la violence, et des tactiques dans les échanges. Dans le salon feutré, la brutalité est décalée, distanciée.

Qui dominera qui ? Qui ira trop loin ? Qui sera pire ? Qui sera un peu plus aimé ?