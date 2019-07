Libérez votre âme d'artiste ce dimanche à Saint-Galmier !

La ville de Saint-Galmier organise la 37ème édition de la fête des peintres ce dimanche dans le cœur historique du centre ville.

Cette année, c’est une invitation dans le temps qui attendent nos visiteurs... dans l’univers des années 1900, comme à la « Belle époque » !

Manège, calèche, jeux en bois, exposition de voitures d’époque, spectacle de musique...

Une farandole d’animations rythmeront cette 37ème édition de la Fête des Peintres au cœur du centre historique de Saint-Galmier, pour le plaisir des petits comme des grands !

Durant toute cette journée du dimanche 07 juillet, les peintres, installés dans un décor de rigueur, incarneront les acteurs de ce joli voyage, dans une véritable galerie d’art à ciel ouvert.

Du haut de leur canotier et du bout de leur pinceau, ils sublimeront la toile de cette belle manifestation par leur sourire et leur passion pour cet art, à la fois noble et singulier.

Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

Infos